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"Метінвест" очолив рейтинг приватних компаній, які найбільше донатять на ЗСУ

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Вівторок 30 травня 2023 17:37
"Метінвест" очолив рейтинг приватних компаній, які найбільше донатять на ЗСУ Фото: "Метінвест" очолив рейтинг приватних компаній, які найбільше донатять на ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" очолила рейтинг приватних компаній, які найбільше донатять на ЗСУ. До пʼятірки лідерів також увійшли компанії "Рошен", "Водафон", а також "Кернел" і GlobalLogic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг NV.

Сукупно, за даними видання, компанії направили на допомогу українським бійцям 17,9 млрд гривень.

Так, "Метінвест" пожертвував 3,3 млрд гривень. Ferrexpo - 561 млн гривень. "АТБ" - 200 млн гривень. "Епіцентр" - 134 млн гривень.

Як відомо, Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ заснував окрему мілітарну ініціативу "Сталевий фронт", в рамках якої його компанії закуповують для бійців необхідну техніку та засоби захисту. Від початку війни компанії направили вже понад 165 тисяч бронежилетів та 1,3 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Крім того, бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. А для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.

Крім допомоги армії, компанія "Метінвест" також надає підтримку мирним мешканцям. Для цього вона заснувала гумпроект "Рятуємо життя", який направляє незахищеним верствам населення продукти харчування та предмети першої необхідності, а також постачає ліки та обладнання до лікарень.

Також компанія розпочала напрям з протезування для українців, які пережили ампутацію кінцівок: наразі процедуру протезування й лікування проходять 47 осіб, а 12 людей уже отримали протези вартістю до 30 тис. євро.

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Метинвест Збройні сили України
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