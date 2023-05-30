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"Метинвест" возглавил рейтинг частных компаний, которые больше всего донатят на ВСУ

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Вторник 30 мая 2023 17:37
"Метинвест" возглавил рейтинг частных компаний, которые больше всего донатят на ВСУ Фото: "Метинвест" возглавил рейтинг частных компаний, наиболее донатящих на ВСУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" возглавила рейтинг частных компаний, наиболее донатящих на ВСУ. В пятерку лидеров также вошли компании "Рошен", "Водафон", а также "Кернел" и GlobalLogic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг NV.

Совокупно, по данным издания, компании направили в помощь украинским бойцам 17,9 млрд гривен.

Так, "Метинвест" пожертвовал 3,3 млрд. гривен. Ferrexpo – 561 млн гривен. "АТБ" – 200 млн гривен. "Эпицентр" – 134 млн гривен.

Как известно, Ринат Ахметов для помощи ВСУ учредил отдельную милитарную инициативу "Стальной фронт", в рамках которой его компании закупают для бойцов необходимую технику и средства защиты. С начала войны компании направили уже более 165 тысяч бронежилетов и 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.

Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.

Помимо помощи армии компания "Метинвест" также оказывает поддержку мирным жителям. Для этого она основала гумпроект "Спасаем жизнь", который направляет незащищенным слоям населения продукты питания и предметы первой необходимости, а также поставляет лекарства и оборудование в больницы.

Также компания начала направление по протезированию для украинцев, переживших ампутацию конечностей: в настоящее время процедуру протезирования и лечения проходят 47 человек, а 12 человек уже получили протезы стоимостью до 30 тыс. евро.

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