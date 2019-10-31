"Метинвест" наращивал инвестиции в экопроекты с 2012 года, несмотря на спад в производстве

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

"Метинвест" увеличивал капитальные и операционные затраты на экологическую модернизацию

Группа компаний "Метинвест" с 2012 года увеличивала капитальные и операционные затраты на экологическую модернизацию, несмотря на снижение объемов производства. Об этом заявил руководитель "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе European Steel Conference, организованной World Steel Dynamics совместно с GMK Center, передает РБК-Украина.

В частности, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн тонн на экопроекты и операционные расходы природоохранной направленности было направлено 146 млн долларов, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) - 148 млн, 2014 году (13,163 млн тонн) - 226 млн долларов, 2015 году (11,648 млн тонн) - 207 млн долларов, 2016 году (12,284 млн тонн) - 231 млн долларов, 2017 году (11,287 млн тонн) - 249 млн и 2018 году (11,428 млн тонн) - 347 млн.

Уточняется, что в 2018 году только капинвестиции экологической направленности составили 117 млн долларов, что составляет 31% всех капинвестиций в Украине за год.

В целом на сегодня группа реализует 149 социальных и экологических проектов на своих предприятиях.

Напомним, компания "Метинвест" в ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе подписала меморандумы на 6 лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом.