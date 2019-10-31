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"Метінвест" нарощував інвестиції в екопроекти з 2012 року, незважаючи на спад у виробництві

Новини » Економіка     31.10.2019 - 14:05
"Метінвест" нарощував інвестиції в екопроекти з 2012 року, незважаючи на спад у виробництві
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" збільшував капітальні та операційні витрати на екологічну модернізацію

Група компаній "Метінвест" з 2012 року збільшувала капітальні та операційні витрати на екологічну модернізацію, незважаючи на зниження обсягів виробництва. Про це заявив керівник "Метінвесту" Юрій Риженков в ході European Steel Conference, організованою World Steel Dynamics спільно з GMK Center, передає РБК-Україна.

Зокрема, у 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн тонн на екопроект та операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено 146 млн доларів, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн стали) - 148 млн, 2014 році (13,163 млн тонн) - 226 млн доларів, 2015 році (11,648 млн тонн) - 207 млн доларів, 2016 році (12,284 млн тонн) - 231 млн доларів, 2017 році (11,287 млн тонн) - 249 млн і 2018 році (11,428 млн тонн) - 347 млн.

Уточнюється, що в 2018 році тільки капінвестиції екологічної спрямованості склали 117 млн доларів, що становить 31% всіх капінвестицій в Україну за рік.

У цілому на сьогодні група реалізує 149 соціальних та екологічних проектів на своїх підприємствах.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" в ході першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі підписала меморандуми на 6 років про співпрацю у напрямі поліпшення навколишнього середовища з Маріуполем, Запоріжжям і Кривим Рогом.

"Метінвест" планує інвестувати в екопроекти 670 млн доларів "Метінвест" реалізує екологічні проекти на суму понад 400 млн доларів
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