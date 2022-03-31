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"Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов

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Четверг 31 марта 2022 15:59
"Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов Фото: "Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" начала производство пластин для бронежилетов для бойцов украинской армии и теробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Юрия Рыженкова.

"Мы освоили производство броневых пластин для бронежилетов на наших производствах, и уже на сегодня передали более 2 тысяч таких пластин - из них уже изготовили бронежилеты для ВСУ, тероброны и национальной полиции. Еще мы везем помощь, закупленную за рубежом - в основном это каски, аптечки, бронежилеты", - рассказал он.

Также, по его словам, с начала агрессии компания передала ВСУ более 40 тысяч ежей, более 10 тыс. специальных шипованных цепей против колесной техники.

"Также копания передает металл для того, чтобы подрядчики и партнеры тоже делали противотанковые ежи и цепи на своих предприятиях", - поделился Рыженков.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской теробороны: первая партия закупленных товаров уже распределена между воинами.

Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты для теробороны Запорожья.

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