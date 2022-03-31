ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 15:59
"Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів Фото: "Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" почала виробництво пластин для бронежилетів для бійців української армії і тероборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"Ми освоїли виробництво броньових пластин для бронежилетів на наших виробництвах, і вже на сьогодні передали більше 2 тисяч таких пластин-з них вже виготовили бронежилети для ЗСУ, тероброни і Національної поліції. Ще ми веземо допомогу, закуплену за кордоном - в основному це каски, аптечки, бронежилети", - розповів він.

Також, за його словами, з початку агресії компанія передала ЗСУ понад 40 тисяч їжаків, понад 10 тис.спеціальних шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

"Також копання передає метал для того, щоб підрядники і партнери теж робили протитанкові їжаки і ланцюги на своїх підприємствах", - поділився Риженков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів і аптечок для бійців української тероборони: перша партія закуплених товарів вже розподілена між воїнами.

Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту для тероборони Запоріжжя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Збройні сили України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну