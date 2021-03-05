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"Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля

Автор: РБК-Украина

"Метинвест" купил крупнейшего производителя коксующегося угля Покупка предприятий "Покровской угольной группы" позволит компании выти на полное самообеспечение в коксующемся угле.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению компании, "Метинвест" приобрел пакет акций нескольких предприятий "Покровской угольной группы", ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

По словам гендиректора компании Юрия Рыженкова, приобретение этих активов позволит компании самостоятельно обеспечивать свои потребности в сырье для выплавки чугуна.

"Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии", - сказал Рыженков.

В компании сообщили, что шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса.

Минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления по методике JORC по состоянию на 1 января 2019 года составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, чего достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Проектная мощность обогащения Свято-Варваринской обогатительной фабрики составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

Напомним, "Метинвест" получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы, в октябре 2020 года.

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