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"Метінвест" купив найбільшого виробника коксівного вугілля

Автор: РБК-Україна

"Метінвест" купив найбільшого виробника коксівного вугілля. Купівля підприємств "Покровської вугільної групи" дозволить компанії вийти на повне самозабезпечення у коксівному вугіллі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням компанії, "Метінвест" придбав пакет акцій кількох підприємств "Покровської вугільної групи", ключовими з яких є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

За словами гендиректора компанії Юрія Риженкова, придбання цих активів дозволить компанії самостійно забезпечувати свої потреби в сировину для виплавки чавуну.

"Це важливе для нас придбання. В останні кілька років Група відчувала постійний дефіцит в коксівному вугіллі. Тепер же ми досягли повного самозабезпечення цим сировиною, що робить нашу вертикальну інтеграцію ще міцніше. Наступним кроком стане інтеграція нових активів в Групу для посилення синергії", - сказав Риженков.

У компанії повідомили, що шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, використовуваний для виробництва металургійного коксу.

Мінеральні ресурси й запаси шахтоуправління за методикою JORC станом на 1 січня 2019 року склали 248 млн тонн і 151 млн тонн, чого достатньо для забезпечення виробництва мінімум на 30 років.

Проектна потужність збагачення Свято-Варваринської збагачувальної фабрики становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля в рік.

Нагадаємо, "Метінвест" отримав схвалення Антимонопольного комітету України строком на один рік на отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до складу Покровської вугільної групи, в жовтні 2020 року.

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