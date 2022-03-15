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"Метинвест" доставил уже 80 тонн гуманитарной помощи, - Рыженков

Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест", совместно с Гуманитарным фондом Рината Ахметова, доставили уже 80 тонн гуманитарной помощи для людей, пострадавших от войны, и продолжит помогать, пока Украина не победит в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью СNN.

"Ситуация в Мариуполе, где живет много наших сотрудников, очень тяжелая, 400 тысяч украинцев вынуждены последние две недели жить в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Мы пытаемся доставить в Мариуполь гуманитарную помощь и автобусы, чтобы вывезти из города максимальное количество людей. Однако последние семь дней гуманитарный конвой обстреливают российские войска, не позволяя прорваться в город", - рассказал он.

По его словам, компания создала в Польше гуманитарный хаб, где аккумулирует гуманитарную помощь. После этого помощь доставляется в Запорожье, где сортируется и отправляется людям, которые в ней нуждаются.

"Мы доставили уже 80 тонн помощи и собираемся наращивать объемы" - подчеркнул Рыженков.

Напомним, в городах присутствия обустроили уже 5500 мест для переселенцев из горячих точек Украины. Людей ждут места в санаториях и пансионатах, а также все необходимое - продукты, лекарства, одежда и предметы первой необходимости.

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Метинвест