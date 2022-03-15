RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Метінвест" доставив вже 80 тонн гуманітарної допомоги, - Риженков

Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест", спільно з гуманітарним фондом Ріната Ахметова, доставили вже 80 тонн гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни, і продовжить допомагати, поки Україна не переможе у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю СNN.

"Ситуація в Маріуполі, де живе багато наших співробітників, дуже важка, 400 тисяч українців змушені останні два тижні жити в бомбосховищах під постійними обстрілами. Ми намагаємося доставити в Маріуполь гуманітарну допомогу і автобуси, щоб вивезти з міста максимальну кількість людей. Однак останні сім днів гуманітарний конвой обстрілюють російські війська, не дозволяючи прорватися в місто", - розповів він.

За його словами, компанія створила в Польщі гуманітарний хаб, де акумулює гуманітарну допомогу. Після цього допомога доставляється в Запоріжжя, де сортується і відправляється людям, які її потребують.

"Ми доставили вже 80 тонн допомоги і збираємося нарощувати обсяги" - підкреслив Риженков.

Нагадаємо, у містах присутності облаштували вже 5500 місць для переселенців з гарячих точок України. Людей чекають місця в санаторіях і пансіонатах, а також все необхідне - продукти, ліки, одяг і предмети першої необхідності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест