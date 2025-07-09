Metinvest Digital увійшов до десятки найбільших в Україні

Партнер із цифрової трансформації "Групи Метінвест", компанія Metinvest Digital, увійшла до десяти найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу за версією Forbes Ukraine. IT-дочки - це виділені в окрему компанію IT-відділи компаній, вони переважно відповідають за внутрішню цифровізацію бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

Лонгліст компаній-учасників сформовали на основі рейтингів Forbes Ukraine "30 чемпіонів диджиталізації" та "202 найбільші компанії". А до десятки найбільших увійшли компанії з найбільшим виторгом у 2024 році, згідно з YouControl.

За даними видання, сукупний виторг 10 IT-дочок найбільших українських компаній у 2024 році становить 7 млрд грн (174 млн доларів). У доларовому еквіваленті це на 160% більше, ніж у довоєнному 2021 і на 49% більше, ніж у 2023 році.

До десятки найбільших увійшли Modus X (материнська компанія ДТЕК), Nova Digital, Kyivstar.Tech, TemaBit (Fozzy Group), "Нафтогаз цифрові технології", IT SmartFlex (Vodafone), Kernel Digital, Mint Innovations (Modern Expo), Foxteam Digital ("Фокстрот").

Metinvest Digital посів четверте місце в рейтингу. Компанія заснована у 2018 році та налічує більше 800 працівників. Для Групи Метінвест компанія розробила систему моніторингу за безпекою на виробництві SPAIS, софт для оброблення документів myOCR, корпоративну платформу Application Warehouse для автоматизації бізнес-процесів тощо.

"У першій половині року ми реалізували понад 30 проєктів - як на підприємствах Метінвесту, так і для зовнішніх клієнтів", - повідомили в компанії на запит Forbes.