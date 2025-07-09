Metinvest Digital вошел в десятку крупнейших в Украине

Партнер по цифровой трансформации "Группы Метинвест", компания Metinvest Digital, вошла в десятку крупнейших дочерних IT-компаний украинского бизнеса по версии Forbes Ukraine. IT-дочки - это выделенные в отдельную компанию IT-отделы компаний, они в основном отвечают за внутреннюю цифровизацию бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест ".

Лонглист компаний-участников сформировали на основе рейтингов Forbes Ukraine "30 чемпионов диджитализации" и "202 крупнейшие компании". А в десятку крупнейших вошли компании с наибольшей выручкой в 2024 году, согласно YouControl.

По данным издания, совокупная выручка 10 IT-дочек крупнейших украинских компаний в 2024 году составляет 7 млрд грн (174 млн долларов). В долларовом эквиваленте это на 160% больше, чем в довоенном 2021 и на 49% больше, чем в 2023 году.

В десятку крупнейших вошли Modus X (материнская компания ДТЭК), Nova Digital, Kyivstar.Tech, TemaBit (Fozzy Group), "Нафтогаз цифровые технологии", IT SmartFlex (Vodafone), Kernel Digital, Mint Innovations (Modern Expo), Foxteam Digital ("Фокстрот").

Metinvest Digital занял четвертое место в рейтинге. Компания основана в 2018 году и насчитывает более 800 сотрудников. Для Группы Метинвест компания разработала систему мониторинга за безопасностью на производстве SPAIS, софт для обработки документов myOCR, корпоративную платформу Application Warehouse для автоматизации бизнес-процессов и др.

"В первой половине года мы реализовали более 30 проектов - как на предприятиях Метинвеста, так и для внешних клиентов", - сообщили в компании на запрос Forbes.