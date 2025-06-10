В "Метінвесті" розповіли, як трансформують бізнес за допомогою ШІ

На своїх підприємствах "Метінвест" використовує всі останні досягнення - від технологій комп’ютерного зору до власної інтелектуальної системи обробки документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового директора групи Юлію Данкову та керівника команди з розроблення R&D продуктів "Метінвест Діджитал" Антона Іщенка.

За словами Данкової, сучасні рішення на базі технологій комп’ютерного зору (Computer Vision) та інтелектуального оброблення документів (Intelligent Document Processing) дають змогу миттєво зчитувати, аналізувати та класифікувати документи з різних джерел.

З 2023 року Метінвест також використовує власну інтелектуальну систему оброблення документів myOCR: платформа щомісяця обробляє до 40 тисяч сторінок документів, зокрема й конфіденційних. Вона заощаджує близько 20 тисяч годин робочого часу на рік та інтегрована з універсальним перекладачем з іноземних мов на українську.

Також у компанії запровадили єдине рішення для систем комп’ютерного зору SPAIS: ця система допомагає виявляти порушення безпеки на виробництві, а також веде автоматичний контроль якості слябів. Система фіксує контур, виявляє дефекти, вимірює обрізки та оперативно передає результати працівникам для подальших дій.

Пріоритет у цій сфері "Метінвест" надає рішенням Microsoft і власним розробкам, що базуються на технологічному стеку Microsoft. Всі розробки проходять обов’язкову перевірку служби інформаційної безпеки — як на етапі впровадження, так і в процесі експлуатації. Крім того, роботизовані системи навчаються та тестуються на великих обсягах даних і лише після цього підключаються до роботи в реальному потоці.

За словами Антона Іщенка, за п’ять років роботи з інтелектуальної автоматизації процесів Метінвест запровадив понад 500 рішень на різних технологіях, що дало змогу автоматизувати близько 200 тисяч годин роботи — еквівалент приблизно 100 штатних співробітників.

"У 2020 році ми могли автоматизувати близько 70% процесів, а 30% залишалося недоступними через обмеженість технологій. Сьогодні цей показник зріс до 95%. Це відкриває зовсім інші можливості, і ми активно рухаємося в цьому напрямі", - каже Іщенко.

Однією з головних інновацій є активне залучення співробітників до процесу автоматизації. У "Метінвесті" працівники самостійно записують свої бізнес-процеси та робочі дії за допомогою Task Mining, Power Automate і SAP Scripts. Це дає змогу формувати якісні та структуровані вимоги до автоматизації з перших рук, а зібрані дані аналізуються і трансформуються в робочі автоматизовані сценарії.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова запровадив на підприємствах ШІ-рішення для контролю якості виробництва. Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів - металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі "Запоріжсталь".