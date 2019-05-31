"Метинвест Диджитал" победил в конкурсе SAP Quality Awards

Компания "Метинвест Диджитал", центр IT-экспертизы Группы "Метинвест", одержала победу сразу в нескольких номинациях конкурса SAP Quality Awards 2019 среди стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, сообщается, что первое место в категории "Бизнес-трансформации" компания завоевала за успешное внедрение решения SAP SuccessFactors в управляющей компании Группы "Метинвест", на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича и на "Азовстали".

"Награды международного уровня - это не только момент гордости для команды "Метинвест Диджитал" и "Метинвеста", это наша уверенность в успехе на пути цифровой трансформации бизнеса и подтверждение зрелости наших цифровых решений", - считает генеральный директор "Метинвест" Диджитал Сергей Детюк.

Серебро в категории "Инновации" "Метинвест Диджитал" получил за внедрение решения SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC). Компания провела миграцию 138 систем и более 18 000 пользователей на облачную платформу SAP. Сейчас это перемещение данных является крупнейшим по объему в Центральной и Восточной Европе, сообщили в пресс-службе.

По словам директора "SAP Украина" Максима Матяша, этот проект стал первым в Украине по переходу SAP-систем в облако.

"Такие проекты, безусловно, укрепляют лидерские и конкурентные позиции бизнеса. Получение награды SAP Quality Awards - это признание профессионализма и пример для других прогрессивных украинских компаний", - рассказал Матяш.

Как сообщили в "Метинвесте", официальная церемония награждения победителей SAP Quality Awards 2019 состоялась 29 мая в Праге на форуме SAP Now 2019. Там встретились все лауреаты прошлогоднего международного конкурса. Победа в региональном конкурсе дает "Метинвест Диджитал" возможность принять участие в глобальном конкурсе SAP в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, рассказали в компании.

В 2018 году компания заняла первое место в региональном конкурсе SAP Quality Awards и второе - в глобальном конкурсе. Эту награду "Метинвест" получил за проект планировки производства "Уголь-кокс-чугун". Внимание судей привлекло, в частности, сотрудничество компании с Украинским государственным научно-исследовательским углехимическим институтом для реализации этого проекта.

Отметим, SAP Quality Awards - это международный конкурс на звание лучшего проекта года, который проводит компания SAP, производитель программного обеспечения, с 2010 года. Ежегодно на конкурс номинируется более 200 проектов SAP в трех категориях: Fast delivery Project, Business Transformation Projects, Innovation Projects. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 280 клиентов из 15 рынков SAP.

Напомним, ранее "Метинвест" первым среди украинских компаний получил сертификат Vision Zero. Концепция Vision Zero (или "Нулевой травматизм") представлена Международной ассоциацией социального обеспечения в Сингапуре 4 сентября 2017 года. Она позиционируется как качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на предприятиях.