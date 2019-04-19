"Метинвест" первым среди украинских компаний получил сертификат Vision Zero

Фото: вручение сертификата (metinvestholding.com)

В основе концепции Vision Zero лежит семь "золотых правил"

Глава Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) в горной отрасли Гельмут Инес вручил генеральному директору Группы "Метинвест" Юрию Рыженкову сертификат Vision Zero. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Вручение состоялось 18 апреля в ходе делового завтрака "Стратегия нулевого травматизма: преимущества и возможности для бизнеса" в преддверии Всемирного дня безопасности труда.

В пресс-службе "Метинвеста" подчеркнули, что компания осуществляет свою деятельность и выстраивает свою стратегию, основываясь на принципах устойчивого развития. Одним из самых важных направлений являются вопросы охраны труда и здоровья людей. Международный сертификат Vision Zero Группа получила первой среди украинских компаний, сообщили в пресс-службе.

Сейчас Группа реализует ряд крупных инвестиционных проектов, на которых задействованы как собственные сотрудники, так и внешние подрядчики. Чтобы не допускать несчастных случаев на производстве, со всеми ними проводится активная работа в области охраны труда и промышленной безопасности, рассказали в "Метинвесте".

Концепция Vision Zero (или "Нулевой травматизм") представлена Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) в Сингапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. Она позиционируется как качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на предприятиях.

В основе концепции лежит семь "золотых правил", реализация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В "Метинвесте" отметили, что все семь правил очень гибкие и подходят для организаций любых масштабов во всех странах мира. Это готовые инструменты для разработки и реализации стратегии охраны труда на любом предприятии, добавили в пресс-службе.

"Ключевой приоритет Группы "Метинвест" – человеческая жизнь. В рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на наших предприятиях. Своим участием в Vision Zero устанавливаем себе более высокие стандарты для повышения уровня защищенности людей. Поскольку стремимся не только соответствовать требованиям законодательства, но и принимать все возможные дополнительные меры, необходимые для снижения рисков", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По словам генерального секретаря Международной ассоциации социального обеспечения (ISAA) Гельмута Инеса, ассоциация разработала стратегию по предотвращению травматизма на рабочем месте.

"Она проста и включает в себя семь пунктов. Если компания с нами сотрудничает, она их придерживается. Мы имеем ряд необходимых наработок и инструментов. Регулярно способствуем проведению семинаров и лекций, даем возможности для обмена опытом предприятиям внутри организации", - сказал он.

Напомним, "Метинвест" и Приазовский государственный технический университет подписали меморандум о сотрудничестве.