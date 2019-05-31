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"Метінвест Діджитал" переміг у конкурсі SAP Quality Awards


Центр IT-експертизи "Метінвесту" переміг відразу в декількох номінаціях конкурсу

Компанія "Метінвест Діджитал", центр IT-експертизи Групи "Метінвест", здобула перемогу відразу в декількох номінаціях конкурсу SAP Quality Awards 2019 серед країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, повідомляється, що перше місце в категорії "Бізнес-трансформації" компанія завоювала за успішне впровадження рішення SAP SuccessFactors в керуючої компанії Групи "Метінвест", на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча та "Азовсталі".

"Нагороди міжнародного рівня - це не тільки момент гордості для команди "Метінвест Діджитал" і "Метінвесту", це наша впевненість в успіху на шляху цифрової трансформації бізнесу і підтвердження зрілості наших цифрових рішень", - вважає генеральний директор "Метінвест" Діджитал Сергій Детюк.

Срібло у категорії "Інновації" "Метінвест Діджитал" отримав за впровадження рішення SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC). Компанія провела міграцію 138 систем і більше 18 000 користувачів на хмарну платформу SAP. Зараз це переміщення даних є найбільшим за обсягом у Центральній та Східній Європі, повідомили у прес-службі. 

За словами директора "SAP Україна" Максима Матяша, цей проект став першим в Україні щодо переходу SAP-систем в хмару.

"Такі проекти, безумовно, зміцнює лідерські та конкурентні позиції бізнесу. Отримання нагороди SAP Quality Awards - це визнання професіоналізму і приклад для інших прогресивних українських компаній", - розповів Матяш.

Як повідомили у "Метінвесті", офіційна церемонія нагородження переможців SAP Quality Awards 2019 відбулася 29 травня в Празі на форумі SAP Now 2019. Там зустрілися всі лауреати минулорічного міжнародного конкурсу. Перемога в регіональному конкурсі дає "Метінвест Діджитал" можливість взяти участь у глобальному конкурсі SAP в Європі, на Близькому Сході та Африці.

У 2018 році компанія посіла перше місце в регіональному конкурсі SAP Quality Awards і друге - в глобальному конкурсі. Цю нагороду "Метінвест" отримав за проект планування виробництва "Вугілля-кокс-чавун". Увагу суддів привернула, зокрема, співпраця компанії з Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом для реалізації цього проекту.

Зазначимо, SAP Quality Award - це міжнародний конкурс на звання найкращого проекту року, який проводить компанія SAP, виробник програмного забезпечення, з 2010 року. Щороку на конкурс номінується більше 200 проектів SAP в трьох категоріях: Fast delivery Project, Business Transformation Projects, Innovation Projects. У минулому році в конкурсі взяли участь понад 280 клієнтів з 15 ринків SAP.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" першим серед українських компаній отримав сертифікат Vision Zero. Концепція Vision Zero (або "Нульовий травматизм") представлена Міжнародною асоціацією соціального забезпечення у Сінгапурі 4 вересня 2017 року. Вона позиціонується як якісно новий підхід до організації всієї системи охорони праці на підприємствах.

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