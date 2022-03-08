"Метинвест" делает все возможное, чтобы спасти население Мариуполя, - Рыженков

По его словам, враг целенаправленно уничтожил подстанции, и Мариуполь уже неделю без света, воды и тепла. Нет еды, воды, лекарств, и все это - под непрерывными обстрелами. Блокадой Мариуполя враг устраивает настоящий геноцид украинского народа.

"Мы непрерывно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но пока наши машины не пропустили – коридора враг нам не дает. И мы верим в то, что здравый смысл возьмет верх. Там тысячи тысяч детей, женщин и стариков, инвалидов, которые замерзают от холода и голода", - заявил Рыженков.

Он также заверил, что группа "Метинвест" будет и дальше помогать украинцам - компания развернула гуманитарный фронт, а также помогает территориальной обороне Украины.

"Во всех городах Украины, где сохраняется относительное спокойствие, группа "Метинвест" подготовила почти 4000 мест для тех, кто будет эвакуирован. Компания закупила еду, лекарства и все необходимое для первой помощи людям. Все бизнесы SCM объединились ради одного - помочь выжить людям в этой страшной войне", - рассказал Рыженков.

Напомним, ранее группа !Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На эти деньги закупят бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Как сообщалось, Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи передал больницам Запорожской области. Это прежде всего антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.