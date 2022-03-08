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"Метінвест" робить все можливе, щоб врятувати населення Маріуполя, - Риженков

Автор: Артем Горовенко


У Маріуполі гуманітарна катастрофа: запаси їжі, води та медикаментів скінчилися, люди сидять у підвалах без тепла та світла. Група "Метінвест" намагається доставити товари першої потреби в Маріуполь та вивезти людей, але росіяни продовжують обстріли міста й не дають відкрити "зелений коридор".

Про це заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

За його словами, ворог цілеспрямовано знищив підстанції, і Маріуполь уже тиждень без світла, води та тепла. Немає їжі, води, ліків, і все це - під безперервними обстрілами. Блокадою Маріуполя ворог влаштовує справжній геноцид українського народу.

"Ми безперервно робимо спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя та вивезти людей, але поки що наші машини не пропустили – коридору ворог нам не дає. Та ми віримо в те, що здоровий глузд візьме верх. Там тисячі тисяч дітей, жінок і людей похилого віку, інвалідів, які замерзають від холоду й голоду", - заявив Риженков.

Він також запевнив, що група "Метінвест" буде й надалі допомагати українцям - компанія розгорнула гуманітарний фронт, а також допомагає територіальній обороні Україні.

"В усіх містах України, де зберігається відносний спокій, група "Метінвест" підготувала майже 4000 місць для тих, хто буде евакуйований. Компанія закупила їжу, ліки та все необхідне для першої допомоги людям. Всі бізнеси SCM об'єдналися заради одного - допомогти вижити людям у цій страшній війні", - розповів Риженков.

Нагадаємо, раніше група !Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України. На ці гроші закуплять бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Як повідомлялось, Фонд Ріната Ахметова передав понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області. Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого.

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