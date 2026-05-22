"Метинвест" Ахметова запустил уникальную программу возвращения украинских студентов из-за рубежа: что известно

Украинский бизнес активно работает над возвращением граждан из-за рубежа через образовательные и карьерные программы. Одним из примеров такой работы стала уникальная программа Steel Force, которую в 2025 году запустил "Метинвест" для украинских студентов, обучающихся в Великобритании и Польше.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в материале LIGA.net, посвященном практикам украинских компаний по возврату кадров в условиях дефицита рабочей силы, который публикует "Метинвест ".

Нехватка работников в Украине

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году нехватку работников фиксировали 74% украинских компаний. В то же время за рубежом сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, и 43% из них планируют вернуться домой, свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Что известно о программе Steel Force

В рамках программы Steel Force украинские студенты проходили оплачиваемые стажировки на предприятиях и в офисах "Метинвеста" в Великобритании, Швейцарии, Болгарии и Нидерландах. Часть участников после завершения стажировки осталась работать в компании.

На программу стажировки от "Метинвеста" подали заявки более 160 студентов: после отбора в первый этап попал 51 участник, а стажировку прошли 28 студентов. В 2026 году программу планируют продолжить.

"Программа дает возможность построить карьеру в международной компании и приобщиться к проектам по восстановлению Украины и развитию отечественного ГМК", - говорят в компании.

Особенности трудоустройства в Украине

Издание отмечает, что украинский бизнес все чаще делает ставку не только на прямое возвращение работников, но и на создание долгосрочной связи с украинцами за рубежом - через международные проекты, дистанционную работу и программы постепенной интеграции.

Эксперт по лидерству и корпоративной культуре Оксана Семенюк считает, что работодателям стоит изменить подход и предлагать людям не просто возвращение, а новые возможности для профессионального развития и реализации международного опыта в Украине.

Среди эффективных практик она называет программы "мягкого возвращения", поддержку с жильем и адаптацией, постепенный формат возвращения и постоянное поддержание контакта с украинцами за рубежом.