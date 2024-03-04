UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" Ахметова запустив в роботу нову вугільну лаву у Покровську

Фото: "Метінвест" Ахметова запустив в роботу нову вугільну лаву у Покровську (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Покровській вугільній групі, що входить до складу "Метінвесту" Ріната Ахметова, ввели в експлуатацію 11-ту лаву з видобутку коксівного вугілля в 10-му блоці шахтоуправління "Покровське". Вона дасть можливість видобути майже 1 млн тонн вугілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Підприємства Покровської вугільної групи продовжують роботу, попри близькість до лінії фронту.

"Вчасна підготовка нового очисного забою - позитивний результат тривалої та напруженої праці кожного працівника компанії, та наше стабільне майбутнє. Люди будуть забезпечені роботою та заробітною платою, що дуже важливо для колективів, які ведуть виробництво в прифронтовому регіоні. Крім того, це вагомий внесок у підтримання обороноздатності України та поповнення бюджетів усіх рівнів", - зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

Попри складні гірничо-геологічні умови 11-та лава є одним із перспективних напрямів роботи компанії. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу. Очікується, що відпрацювання запасів триватиме понад рік.

Як відомо, у 2023 році група "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб !Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетінвестПокровськКримінальна справа