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"Метинвест" Ахметова запустил в работу новую угольную лаву в Покровске

Фото: "Метинвест" Ахметова запустил в работу новую угольную скамью в Покровске (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Покровской угольной группе, входящей в состав "Метинвеста" Рината Ахметова, ввели в эксплуатацию 11-ю лаву по добыче коксующегося угля в 10-м блоке шахтоуправления "Покровское". Она позволит добыть почти 1 млн тонн угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Предприятия Покровской угольной группы продолжают работу, невзирая на близость к линии фронта.

"Своевременная подготовка нового очистного забоя - положительный результат длительного и напряженного труда каждого работника компании, и наше стабильное будущее. Люди будут обеспечены работой и заработной платой, что очень важно для коллективов, ведущих производство в прифронтовом регионе. Кроме того, это весомый вклад в поддержание обороноспособности Украины и пополнение бюджетов всех уровней", - отметил генеральный директор "Метинвест Покровскуголь" Андрей Акулич.

Несмотря на сложные горно-геологические условия, 11-я лава является одним из перспективных направлений работы компании. Из этого убоя горняки планируют добывать до 2,5 тыс. тонн угля в сутки. Ожидается, что отработка запасов будет продолжаться более года.

Как известно, в 2023 году группа "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов.

Среди крупнейших по объему отчислений - единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль - 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц - более 3 млрд грн.

Напомним, бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже более 7,6 млрд грн (свыше $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения.

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