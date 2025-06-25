"Метінвест" Ахметова залучає до роботи студентів-українців із Великої Британії

Група "Метінвест" Ріната Ахметова запустила Steel Force - програму стажування для українських студентів, які здобувають вищу освіту у Великій Британії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

Мета програми - дати молоді можливість для розвитку та побудови кар’єри в міжнародній компанії, та залучити її до реалізації проєктів, актуальних для розвитку і відновлення України.

Ідея такої програми стажування виникла у генерального директора Метінвесту Юрія Риженкова після спілкування зі студентами української асоціації King’s College London. Для залучення талановитої молоді керівники компанії провели низку зустрічей в університетах Великої Британії: познайомили студентів із Метінвестом, розповіли про управлінські виклики під час війни в Україні.

"Люди завжди були й залишаються найбільшою цінністю "Метінвесту". Ми переконані, що молодь - це не лише майбутнє нашої компанії, а й рушійна сила відновлення України. Створюючи програму стажування, ми хочемо підтримати молодих українців за кордоном, дати їм можливість отримати цінний професійний досвід і водночас зберегти міцний зв’язок із батьківщиною" - каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом "Групи Метінвест" Тетяна Петрук.

За її словами. головне завдання - не лише залучити талановиту молодь, а й створити умови, за яких вона працюватиме для України, щоб разом будувати її майбутнє.

До участі в програмі подали заявки майже 90 студентів. З них обрали 30 учасників із 16 університетів Великої Британії. На першому етапі їх об’єднали в команди, які за підтримки менторів - керівників "Метінвесту" різних ланок - працювали над реальними бізнес-кейсами компанії.

Для них провели майстер-класи, практикуми та зустрічі з керівниками, а також організували екскурсію на Spartan UK - прокатний завод Метінвесту в Ньюкаслі. Підприємство є єдиним виробником гарячекатаного товстолистового прокату у Великій Британії з потужністю приблизно 200 тис. тонн на рік.

Потім учасники захистили фінальні проєкти перед журі, до складу якого ввійшли топменеджери Метінвесту: перемогу здобули роботи, присвячені концепції відбудови України "Сталева мрія" та поверненню молоді на батьківщину.

Також команди відзначили за бізнес-кейси щодо розрахунку інвестиційної привабливості одного з проєктів "Метінвесту", стратегію розвитку компанії як європейського виробника та дослідження впливу Brexit на британську металургію і транскордонну торгівлю з ЄС.

На другий етап програми запросять найкращих учасників: вони протягом трьох місяців пройдуть оплачуване стажування на підприємствах у країнах присутності "Метінвесту".

"Метінвест - не просто найбільша приватна компанія України. Під час пошуку програми стажування для мене головними були цінності компанії, які збігаються з моїми. Я шукала роботодавця, який активно долучається до відбудови України, на практиці підтримує нашу армію та реалізує масштабні соціальні ініціативи", - каже студентка University of Aberdeen Анастасія Коркіна.