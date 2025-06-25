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"Метинвест" Ахметова привлекает к работе студентов-украинцев из Великобритании

Украина, Среда 25 июня 2025 15:30
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"Метинвест" Ахметова привлекает к работе студентов-украинцев из Великобритании Фото: "Метинвест" Ахметова привлекает к работе студентов-украинцев из Великобритании (metinvestholding.com)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Метинвест" Рината Ахметова запустила Steel Force - программу стажировки для украинских студентов, получающих высшее образование в Великобритании. Самые успешные участники программы пройдут оплачиваемую стажировку на предприятиях компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Цель программы - дать молодежи возможность для развития и построения карьеры в международной компании, и привлечь ее к реализации проектов, актуальных для развития и восстановления Украины.

Идея такой программы стажировки возникла у генерального директора Метинвеста Юрия Рыженкова после общения со студентами украинской ассоциации King's College London. Для привлечения талантливой молодежи руководители компании провели ряд встреч в университетах Великобритании: познакомили студентов с Метинвестом, рассказали об управленческих вызовах во время войны в Украине.

"Люди всегда были и остаются самой большой ценностью "Метинвеста". Мы убеждены, что молодежь - это не только будущее нашей компании, но и движущая сила восстановления Украины. Создавая программу стажировки, мы хотим поддержать молодых украинцев за рубежом, дать им возможность получить ценный профессиональный опыт и одновременно сохранить прочную связь с родиной", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Группы Метинвест" Татьяна Петрук.

По ее словам. главная задача - не только привлечь талантливую молодежь, но и создать условия, при которых она будет работать для Украины, чтобы вместе строить ее будущее.

К участию в программе подали заявки почти 90 студентов. Из них выбрали 30 участников из 16 университетов Великобритании. На первом этапе их объединили в команды, которые при поддержке менторов - руководителей "Метинвеста" различных звеньев - работали над реальными бизнес-кейсами компании.

Для них провели мастер-классы, практикумы и встречи с руководителями, а также организовали экскурсию на Spartan UK - прокатный завод Метинвеста в Ньюкасле. Предприятие является единственным производителем горячекатаного толстолистового проката в Великобритании с мощностью около 200 тыс. тонн в год.

Затем участники защитили финальные проекты перед жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры Метинвеста: победу одержали работы, посвященные концепции восстановления Украины "Стальная мечта" и возвращению молодежи на родину.

Также команды отметили за бизнес-кейсы по расчету инвестиционной привлекательности одного из проектов "Метинвеста", стратегию развития компании как европейского производителя и исследование влияния Brexit на британскую металлургию и трансграничную торговлю с ЕС.

На второй этап программы пригласят лучших участников: они в течение трех месяцев пройдут оплачиваемую стажировку на предприятиях в странах присутствия "Метинвеста".

"Метинвест - не просто крупнейшая частная компания Украины. При поиске программы стажировки для меня главными были ценности компании, которые совпадают с моими. Я искала работодателя, который активно приобщается к восстановлению Украины, на практике поддерживает нашу армию и реализует масштабные социальные инициативы", - говорит студентка University of Aberdeen Анастасия Коркина.

Как известно, "Группа Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

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Метинвест Ринат Ахметов
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