ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" Ахметова виробив 600 унікальних криївок для ЗСУ

Середа 06 листопада 2024 15:08
UA EN RU
"Метінвест" Ахметова виробив 600 унікальних криївок для ЗСУ Фото: "Метінвест" Ахметова виробив 600 унікальних криївок для ЗСУ
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" від імені ініціативи “Сталевий фронт Ріната Ахметова” виготовила близько 600 сталевих захисних споруд для військових - від одиночних "криївок" до великих командних пунктів.

Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За його словами, з виготовлених бункерів:

  • 480 використано для створення "криївок"
  • 120 об'єднано у 20 командних пунктів
  • 14 командних пунктів вже діють на передовій
  • 6 - готові до встановлення

"Жоден командний пункт, розташований над землею, неефективний. Він просто не забезпечує належного захисту, якщо розміщається на поверхні", - наголошує Мироненко.

Бункери встановлюють на глибині до 5 метрів. Для маскування використовують рослини та кущі, щоб споруди зливалися з ландшафтом. На виготовлення одного укриття йде близько тижня.

Географія розміщення укриттів охоплює найгарячіші точки фронту:

  • Донецька область (зокрема, район Покровська)
  • Луганська область
  • Херсонська область

"Вони розкидані вздовж усієї лінії фронту", - зазначає операційний директор "Метінвесту".

Важливо, що конструкції захищають від більшості типів ворожих атак. За словами Мироненка, хоча бункери вразливі до прямого влучання російських "Іскандерів", вони надійно захищають від іранських дронів "Шахед".

Компанія може адаптувати бункери під потреби конкретних підрозділів. Наприклад, для підрозділів FPV-дронів створюють спеціальні робочі станції керування безпілотниками.

Ефективність цих укриттів вже підтверджена на практиці. Як розповів Мироненко, в одному з випадків шість військових змогли безпечно пережити кілька днів під обстрілами, перебуваючи в такому бункері.

Проєкт реалізується в межах ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Найближчим часом чотири нові командні пункти отримає Національна гвардія, ще один - підрозділ військової розвідки "Кракен".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Рінат Ахметов
NEWS
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
DAILY
Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США