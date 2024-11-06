"Метинвест" Ахметова произвел 600 уникальных защитных сооружений для ВСУ
С начала полномасштабного вторжения группа "Метинвест" от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовила около 600 стальных защитных сооружений для военных - от одиночных "крыивок" до больших командных пунктов.
Об этом заявил операционный директор компании Александр Мироненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По его словам, из изготовленных бункеров:
- 480 использовано для создания "крыивок"
- 120 объединено в 20 командных пунктов
- 14 командных пунктов уже действуют на передовой
- 6 – готовы к установке
"Ни один командный пункт, расположенный над землей, неэффективен. Он просто не обеспечивает должной защиты, если размещается на поверхности", - отмечает Мироненко.
Бункера устанавливают на глубине до 5 метров. Для маскировки используют растения и кустарники, чтобы сооружения сливались с ландшафтом. На изготовление одного укрытия уходит около недели.
География размещения укрытий охватывает самые горячие точки фронта:
- Донецкая область (в частности, район Покровская)
- Луганская область
- Херсонская область
"Они разбросаны вдоль всей линии фронта", - отмечает операционный директор "Метинвеста".
Важно, что конструкции защищают от большинства типов вражеских атак. По словам Мироненко, хотя бункеры уязвимы к прямому попаданию российских "Искандеров", они надежно защищают от иранских дронов "Шахед".
Компания может адаптировать бункеры под нужды конкретных подразделений. К примеру, для подразделений FPV-дронов создают специальные рабочие станции управления беспилотниками.
Эффективность этих укрытий уже подтверждена на практике. Как рассказал Мироненко, в одном из случаев шесть военных смогли безопасно пережить несколько дней под обстрелами, находясь в таком бункере.
Проект реализуется в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время четыре новых командных пункта получит Национальная гвардия, еще одно - подразделение военной разведки "Кракен".
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