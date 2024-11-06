"Метинвест" Ахметова произвел 600 уникальных защитных сооружений для ВСУ

С начала полномасштабного вторжения группа "Метинвест" от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовила около 600 стальных защитных сооружений для военных - от одиночных "крыивок" до больших командных пунктов.

Об этом заявил операционный директор компании Александр Мироненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

По его словам, из изготовленных бункеров:

480 использовано для создания "крыивок"

120 объединено в 20 командных пунктов

14 командных пунктов уже действуют на передовой

6 – готовы к установке

"Ни один командный пункт, расположенный над землей, неэффективен. Он просто не обеспечивает должной защиты, если размещается на поверхности", - отмечает Мироненко.

Бункера устанавливают на глубине до 5 метров. Для маскировки используют растения и кустарники, чтобы сооружения сливались с ландшафтом. На изготовление одного укрытия уходит около недели.

География размещения укрытий охватывает самые горячие точки фронта:

Донецкая область (в частности, район Покровская)

Луганская область

Херсонская область

"Они разбросаны вдоль всей линии фронта", - отмечает операционный директор "Метинвеста".

Важно, что конструкции защищают от большинства типов вражеских атак. По словам Мироненко, хотя бункеры уязвимы к прямому попаданию российских "Искандеров", они надежно защищают от иранских дронов "Шахед".

Компания может адаптировать бункеры под нужды конкретных подразделений. К примеру, для подразделений FPV-дронов создают специальные рабочие станции управления беспилотниками.

Эффективность этих укрытий уже подтверждена на практике. Как рассказал Мироненко, в одном из случаев шесть военных смогли безопасно пережить несколько дней под обстрелами, находясь в таком бункере.

Проект реализуется в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время четыре новых командных пункта получит Национальная гвардия, еще одно - подразделение военной разведки "Кракен".