"Метінвест" Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2025 року

"Метінвест" увійшов до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року. Також група стала лідером взаємодії бізнесу з закладами освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Так, "Метінвест "посів восьме місце серед найкращих роботодавців України. До першої десятки також увійшли компанії АТБ, МХП, "Нова пошта", ОККО, ДТЕК, "Київстар", McDonalds в Україні, Farmak та Астарта.

Перемогу у спецномінації "Лідер взаємодії бізнесу з закладами освіти" компанія здобула за створення першого приватного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". "Метінвест" спрямував 513 млн грн у розвиток університету, сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам.

За п’ять років понад 1080 студентів вступили на навчання, випущено 267 магістрів, 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації, а 4150 працівників - тренінги та курси. Виш став прикладом інтеграції бізнесу в технічну освіту: до навчання залучені фахівці компанії, а студенти працюють над реальними проєктами та проходять стажування.

Як відомо, директор зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи Тетяна Петрук стала також третьою в рейтингу найкращих HR-керівників України, яку сформував журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Раніше групу "Метінвест" Ріната Ахметова визнали одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала понад 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.