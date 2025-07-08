"Метинвест" Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины 2025 года

"Метинвест" вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины 2025 года. Также группа стала лидером взаимодействия бизнеса с учебными заведениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Так, "Метинвест" занял восьмое место среди лучших работодателей Украины. В первую десятку также вошли компании АТБ, МХП, "Новая почта", ОККО, ДТЭК, "Киевстар", McDonalds в Украине, Farmak и Астарта.

Победу в спецноминации "Лидер взаимодействия бизнеса с учебными заведениями" компания получила за создание первого частного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника". "Метинвест" направил 513 млн грн в развитие университета, оплачивает обучение и предоставляет стипендии лучшим студентам.

За пять лет более 1080 студентов поступили на обучение, выпущено 267 магистров, 970 слушателей прошли курсы повышения квалификации, а 4150 работников - тренинги и курсы. Вуз стал примером интеграции бизнеса в техническое образование: к обучению привлечены специалисты компании, а студенты работают над реальными проектами и проходят стажировку.

Как известно, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Татьяна Петрук стала также третьей в рейтинге лучших HR-руководителей Украины, который сформировал журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Ранее группу "Метинвест" Рината Ахметова признали одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.