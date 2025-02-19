"Метінвест" Ахметова розповів про плани підтримки оборонців "Азовсталі"

"Метінвест" і надалі допомагатиме захисникам у питаннях освіти, працевлаштування та адаптації на робочому місці. Ми чекаємо оборонців Маріуполя в "Метінвест Політехніці", чекаємо на наших підприємствах. Готові дати всім шанс знайти своє місце в мирному житті. Разом ми сильні. Разом ми будуємо майбутнє, де кожен захисник отримує гідну підтримку та можливості", - сказав Юрій Риженков.

Директор департаменту корпоративних комунікацій Групи "Метінвест" Олег Давиденко зазначив, що компанія створює для ветеранів війни, зокрема й для оборонців Маріуполя, умови для інтеграції в колективи підприємств, ветеранські спільноти та громадські об’єднання, де ветерани можуть дістати підтримку.

За словами Давиденка, "Метінвест" пропонує ветеранам стабільну зарплату на рівні 25-30 тис. грн, а також - можливість перекваліфікації та здобуття вищої освіти в університеті "Метінвест Політехніка", тобто кар’єрного зростання й значного підвищення заробітку.

"Ми хочемо, щоб разом із нами працювали сотні бізнесів, які змагатимуться за перше місце по працевлаштуванню. І тоді всі бізнеси будуть відкриті для ветеранів", - сказав він.

Нагадаємо, за два роки роботи проект "Серце Азовсталі", що є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, підтримав понад 7000 оборонців Маріуполя. Загалом було надано понад 22 000 видів допомоги: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Наприкінці 2024 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту ще на рік і виділив додаткових 600 млн грн. Загальна сума допомоги за три роки зросла до 1,6 млрд грн.