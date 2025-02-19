"Метинвест" Ахметова рассказал о планах поддержки защитников "Азовстали"

"Метинвест" и в дальнейшем будет помогать защитникам в вопросах образования, трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Мы ждем защитников Мариуполя в "Метинвест Политехнике", ждем на наших предприятиях. Готовы дать всем шанс найти свое место в мирной жизни. Вместе мы сильны. Вместе мы строим будущее, где каждый защитник получает достойную поддержку и возможности", - сказал Юрий Рыженков.

Директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест" Олег Давыденко отметил, что компания создает для ветеранов войны, в том числе и для защитников Мариуполя, условия для интеграции в коллективы предприятий, ветеранские сообщества и общественные объединения, где ветераны могут получить поддержку.

По словам Давыденко, "Метинвест" предлагает ветеранам стабильную зарплату на уровне 25-30 тыс. грн, а также - возможность переквалификации и получения высшего образования в университете "Метинвест Политехника", то есть карьерного роста и значительного повышения заработка.

"Мы хотим, чтобы вместе с нами работали сотни бизнесов, которые будут соревноваться за первое место по трудоустройству. И тогда все бизнесы будут открыты для ветеранов", - сказал он.

Напомним, за два года работы проект "Сердце Азовстали", являющийся частью милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова, поддержал более 7000 защитников Мариуполя. Всего было оказано более 22 000 видов помощи: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с І и ІІ группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве и т.д.

В конце 2024 года Ринат Ахметов принял решение продлить работу проекта еще на год и выделил дополнительные 600 млн грн. Общая сумма помощи за три года выросла до 1,6 млрд грн.