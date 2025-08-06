"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank

"До вимушеної зупинки нам вдалося зробити певний обсяг робіт. Ми виконали проектування, розробили інжиніринг, визначилися з місцем будівництва, закупили частину обладнання та розпочали підготовчі роботи. Саме на цей період і припав початок активних бойових дій", - розповів керівник проєктів "Метінвест Січсталь" Володимир Сидоров.

Зараз, попри ризики воєнного часу, будівельники проводять роботи з улаштування пальової основи та ростверків, які забезпечать стійкість та надійність споруд гідротехнічного об’єкту.

"Найбільший виклик, з яким ми нині маємо справу - це брак кваліфікованих спеціалістів, як інженерів, так і робітників технічних спеціальностей. Ця проблема актуальна як для Метінвесту, так і для підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже значна частина професіоналів сьогодні виконує роботу не на мирному будівництві, а на фронті. Щодня маємо ризики обстрілів з неба. Для безпеки людей ще на етапі підготовчих робіт ми встановили на майданчику одне укриття, а з початком будівельних робіт додали ще два", – каже Володимир Сидоров.