"Метинвест" Ахметова раскрыл детали модернизации Северного ГОКа, на которую дал кредит Deutsche Bank

"До вынужденной остановки нам удалось сделать определенный объем работ. Мы выполнили проектирование, разработали инжиниринг, определились с местом строительства, закупили часть оборудования и начали подготовительные работы. Именно на этот период и пришлось начало активных боевых действий", - рассказал руководитель проектов "Метинвест Сичсталь" Владимир Сидоров.

Сейчас, несмотря на риски военного времени, строители проводят работы по устройству свайного основания и ростверков, которые обеспечат устойчивость и надежность сооружений гидротехнического объекта.

"Самый большой вызов, с которым мы сейчас имеем дело - это нехватка квалифицированных специалистов, как инженеров, так и рабочих технических специальностей. Эта проблема актуальна как для Метинвеста, так и для подрядных организаций, с которыми мы сотрудничаем, ведь значительная часть профессионалов сегодня выполняет работу не на мирном строительстве, а на фронте. Ежедневно есть риски обстрелов с неба. Для безопасности людей еще на этапе подготовительных работ мы установили на площадке одно укрытие, а с началом строительных работ добавили еще два", - говорит Владимир Сидоров.