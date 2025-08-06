"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank
На Північному ГЗК групи "Метінвест", який знаходиться у Кривому Розі, активно ведеться будівництво сучасного гідротехнічного об’єкту згущення відходів збагачення. Встановлять там фінське професійне обладнання Metso Finland.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".
"До вимушеної зупинки нам вдалося зробити певний обсяг робіт. Ми виконали проектування, розробили інжиніринг, визначилися з місцем будівництва, закупили частину обладнання та розпочали підготовчі роботи. Саме на цей період і припав початок активних бойових дій", - розповів керівник проєктів "Метінвест Січсталь" Володимир Сидоров.
Зараз, попри ризики воєнного часу, будівельники проводять роботи з улаштування пальової основи та ростверків, які забезпечать стійкість та надійність споруд гідротехнічного об’єкту.
"Найбільший виклик, з яким ми нині маємо справу - це брак кваліфікованих спеціалістів, як інженерів, так і робітників технічних спеціальностей. Ця проблема актуальна як для Метінвесту, так і для підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже значна частина професіоналів сьогодні виконує роботу не на мирному будівництві, а на фронті. Щодня маємо ризики обстрілів з неба. Для безпеки людей ще на етапі підготовчих робіт ми встановили на майданчику одне укриття, а з початком будівельних робіт додали ще два", – каже Володимир Сидоров.
Що відомо про проект
Цей високотехнологічний проект "Метінвест" спроектував ще у березні 2021-го, і відразу приступив до реалізації. Його мали ввести в експлуатацію через три роки. Але початок повномасштабної війни змусив поставити будівництво на паузу.
Новий комплекс дозволить зменшити витрати, і знизити навантаження на навколишнє середовище - за рахунок зменшення енергоспоживання та води. Кредит на модернізацію в 23,6 млн євро дав німецький Deutsche Bank.
У липні 2024 року компанія прийняла рішення відновити будівельні роботи. На майданчику знову запрацювала техніка і люди, продовжилися земляні роботи по укладанню та розрівнюванню завезеного ґрунту. За цим настала черга етапу будівництва об’єктів комплексу згущення.
Завершення робіт прогнозують на кінець 2027 року. Це відкриє нові перспективи для роботи Північного ГЗК: підприємство зможе зменшити витрати на транспортування, а відповідно - знизити собівартість концентрату та окатків та підвищити рентабельність.