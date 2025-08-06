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"Метинвест" Ахметова раскрыл детали модернизации Северного ГОКа, на которую дал кредит Deutsche Bank

Украина, Среда 06 августа 2025 14:05
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"Метинвест" Ахметова раскрыл детали модернизации Северного ГОКа, на которую дал кредит Deutsche Bank Фото: "Метинвест" раскрыл детали модернизации Северного ГОКа, на которую дал кредит Deutsche Bank (metinvest.media)
Автор: Юлия Бойко

На Северном ГОКе группы "Метинвест", который находится в Кривом Роге, активно ведется строительство современного гидротехнического объекта сгущения отходов обогащения. Установят там финское профессиональное оборудование Metso Finland.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

"До вынужденной остановки нам удалось сделать определенный объем работ. Мы выполнили проектирование, разработали инжиниринг, определились с местом строительства, закупили часть оборудования и начали подготовительные работы. Именно на этот период и пришлось начало активных боевых действий", - рассказал руководитель проектов "Метинвест Сичсталь" Владимир Сидоров.

Сейчас, несмотря на риски военного времени, строители проводят работы по устройству свайного основания и ростверков, которые обеспечат устойчивость и надежность сооружений гидротехнического объекта.

"Самый большой вызов, с которым мы сейчас имеем дело - это нехватка квалифицированных специалистов, как инженеров, так и рабочих технических специальностей. Эта проблема актуальна как для Метинвеста, так и для подрядных организаций, с которыми мы сотрудничаем, ведь значительная часть профессионалов сегодня выполняет работу не на мирном строительстве, а на фронте. Ежедневно есть риски обстрелов с неба. Для безопасности людей еще на этапе подготовительных работ мы установили на площадке одно укрытие, а с началом строительных работ добавили еще два", - говорит Владимир Сидоров.

Что известно о проекте

Этот высокотехнологичный проект "Метинвест" спроектировал еще в марте 2021-го, и сразу приступил к реализации. Его должны были ввести в эксплуатацию через три года. Но начало полномасштабной войны заставило поставить строительство на паузу.

Новый комплекс позволит уменьшить расходы, и снизить нагрузку на окружающую среду - за счет уменьшения энергопотребления и воды. Кредит на модернизацию в 23,6 млн евро дал немецкий Deutsche Bank.

В июле 2024 года компания приняла решение возобновить строительные работы. На площадке снова заработала техника и люди, продолжились земляные работы по укладке и разравниванию завезенного грунта. За этим наступила очередь этапа строительства объектов комплекса сгущения.

Завершение работ прогнозируют на конец 2027 года. Это откроет новые перспективы для работы Северного ГОКа: предприятие сможет уменьшить затраты на транспортировку, а соответственно - снизить себестоимость концентрата и окатышей и повысить рентабельность.

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Метинвест Ринат Ахметов
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