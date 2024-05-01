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"Метінвест" Ахметова пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили бізнес-процеси

Фото: "Метінвест" Ахметова пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Метінвест" Ріната Ахметова передбачає, що до роботи в компанії повернуться мінімум 6-7 тисяч працівників із 8 тисяч, які були мобілізовані. Крім того, компанія має тисячі вакансій, тож планує запрошувати на роботу ветеранів з ринку праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту корпоративних комунікацій групи Олега Давиденка.

За його словами, зараз до ЗСУ мобілізовано кожного шостого працівника Метінвесту, а це 15% персоналу. З війни вже повернулося майже 1,5 тисячі співробітників, з них понад 500 людей вже повернулися до роботи.

Компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих. Водночас у компанії відкрито 4 тисячі вакансій переважно чоловічих спеціальностей, тож "Метінвест" розраховує на найманих на ринку праці ветеранів. 

Тому компанія адаптує всі бізнес-процеси до повернення ветеранів. Зокрема, навчає колективи, як працювати з колишніми військовими, запроваджує додатковий медичний огляд і психологічну підтримку тощо.

Компанія також створює ветеранські хаби в містах присутності: це дає змогу ветеранам бути собою та спілкуватися з однодумцями. Крім того, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету "Метінвест Політехніка". 

"У нас за останній рік перенавчання пройшли зі всіх співробітників, не тільки ветеранів, у середньому 13 тисяч осіб з 50 тисяч. І це перенавчання мінімум від 3 до 6 місяців. Ми відкриті брати на перенавчання всіх. І готові до того, що перенавчання на дефіцитні високорангові  професії триватиме 1-3 роки", - каже Давиденко.

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Метінвест