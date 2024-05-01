"Метинвест" Ахметова предлагает обучение и работу тысячам ветеранов: под это сменили бизнес-процессы

По его словам, сейчас в ВСУ мобилизован каждый шестой работник Метинвеста, а это 15% персонала. С войны уже вернулось около 1,5 тысячи сотрудников, из них более 500 человек уже вернулись к работе.

Компания ожидает, что в общей сложности на рабочие места вернутся 6-7 тысяч из 8 тысяч мобилизованных. В то же время в компании открыто 4 тысячи вакансий преимущественно мужских специальностей, поэтому "Метинвест" рассчитывает на наемных на рынке труда ветеранов.

Поэтому компания адаптирует все бизнес-процессы к возвращению ветеранов. В частности, учит коллективы, как работать с бывшими военными, вводит дополнительное медицинское освидетельствование и психологическую поддержку и т.д.

Компания также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет ветеранам быть собой и общаться с единомышленниками. Кроме того, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет "Метинвест Политехника".

"У нас за последний год переобучение прошли со всех сотрудников, не только ветеранов, в среднем 13 тысяч человек из 50 тысяч. И это переобучение минимум от 3 до 6 месяцев. Мы открыты брать на переобучение всех. И готовы к тому, что переобучение на дефицитные высокоранговые профессии будут длиться 1-3 года", - говорит Давыденко.