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"Метінвест" Ахметова почав виробляти "ловців ланцетів" і вони вже показали результат

Фото: "Метінвест" Ахметова почав виробляти "ловців ланцетів" і вони вже показали результат (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест" налагодила серійне виробництво інженерних споруд-укриттів, що виконують роль "ловців ланцетів", захищаючи військову техніку ЗСУ від атак ворожих дронів. Першу партію з 32 укриттів передали на фронт, і вони вже показали ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Російські "Ланцети" - ударні БПЛА, які здатні серйозно пошкодити або навіть знищити цінну техніку військових. Укриття від них тепер називають "ловцями ланцетів". Утім, за словами виробників, можуть захистити  не лише від них, а й від інших видів дронів-камікадзе.

2Усі знають, що наш ворог підступний, тому "Метінвест" поставив собі завдання - допомогти нівелювати його козирі. Одними з них є ланцети та інші дрони-камікадзе, які стали проблемою для техніки ЗСУ. Тепер можемо тішитися кожного разу, коли наш "ловець ланцетів" рятує життя воїнів і дорогу техніку від атак супротивника", - відзначив Олександр Мироненко, операційний директор групи.

Кожен "ловець ланцетів" - це сталевий каркас із сіткою-рабицею з камуфляжними елементами. Ці укриття - максимально універсальні, аби їх могли використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях.

"Ловці ланцетів" виробляються у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ. Вже під час використання перших зразків на фронті вони показали себе, як надійна конструкція.


Результат роботи укриття: вціліла техніка після атаки ланцетів

"Метінвест" може виготовляти до п’яти "ловців" на тиждень. Вони, як і інша допомога ЗСУ, надається виключно безкоштовно. 

Нагадаємо, "Метінвест" у рамках "Сталевого фронту" за півтора року спрямував на підтримку оборонців понад 2 млрд грн.

Загалом сума, яку спрямував бізнесмен Рінат Ахметов за час великої війни на допомогу військовим і цивільним українцям, зросла до 6 млрд грн.

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Метинвест