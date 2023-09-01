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"Метинвест" Ахметова начал производить "ловцов ланцетов" и они уже показали результат

Фото: "Метинвест" Ахметова начал производить "ловцов ланцетов" и они уже показали результат (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест" наладила серийное производство инженерных сооружений-укрытий, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая военную технику ВСУ от атак вражеских дронов. Первую партию из 32 укрытий передали на фронт и они уже показали эффективность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Российские "Ланцеты" - ударные БПЛА, которые способны серьезно повредить или даже уничтожить ценную технику военных. Укрытие от них теперь называют "ловцами ланцетов". Впрочем, по словам производителей, могут защитить не только от них, но и других видов дронов-камикадзе.

2Все знают, что наш враг коварен, поэтому "Метинвест" поставил себе задачу - помочь нивелировать его козыри. Одними из них являются ланцеты и другие дроны-камикадзе, ставшие проблемой для техники ВСУ. Теперь можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизнь воинов и дорогостоящую технику от атак противника", - отметил Александр Мироненко, операционный директор группы.

Каждый "ловец ланцетов" – это стальной каркас с сеткой-рабицей с камуфляжными элементами. Эти укрытия максимально универсальны, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях.

"Ловцы ланцетов" производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ. Уже при использовании первых образцов на фронте они показали себя как надежная конструкция.


Результат работы укрытия: уцелевшая техника после атаки ланцетов

"Метинвест" может производить до пяти "ловцов" в неделю. Они, как и другая помощь ВСУ, предоставляются исключительно бесплатно.

Напомним, "Метинвест" в рамках "Стального фронта" за полтора года направил в поддержку защитников более 2 млрд грн.

В целом сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым за время большой войны на помощь военным и гражданским украинцам, выросла до 6 млрд грн.

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Метинвест