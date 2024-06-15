"Метінвест" Ахметова планує інвестувати в модернізацію підприємств 2,6 млрд доларів

Група "Метінвест" ще до війни розробила стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, і готова вкласти у проекти 2,6 млрд доларів, але наразі є питання щодо фінансуванню і гарантіям, які важко отримати зараз в Україні.

"Ми в "Метінвесті" розробили стратегію переходу до "зеленої" сталі задовго до війни за підтримки McKinsey. Вона передбачала перехід доменних печей на DRI на наших сталеливарних підприємствах", - сказав він.

Зараз у світі існують дві найбільші проблеми в трансформації "зеленої" сталі. Перше - доступність "зеленої" енергії, друге - доступність джерела первинного заліза, виробленого екологічно чистим способом, із мінімально можливими викидами вуглецю.

"В обох напрямах Україна може бути дуже хорошим партнером у європейському ланцюжку цієї трансформації: у нас є джерело залізної руди, яке може бути дуже добре збагачене - до 70% і більше Fe. Це цілком можливо для виробництва окатишів класу DRI", - каже Ніколаєнко.

Зараз, за його словами, у компанії є проєкти трансформації та реконструкції об'єктів у Північному ГЗК: проєкт зі збагачення концентрату, і будівництво двох машин огрудкування для виробництва окатишів марки DRI потужністю до 12 млн тонн на рік. На ці два проєкти знадобляться інвестиції в $2,6 млрд, які можна реалізувати поетапно.

Крім того, є проєкт будівництва трьох виробництв потужністю до 5,6 млн тонн DRI-ГБЗ (екологічно чистих брикетів прямого відновлення заліза), і це потребуватиме ще близько $2 млрд інвестицій. Клієнти на таку продукцію є не лише в Європі, а й в Україні, наголосив Ніколаєнко.

"У "Метінвесті" готові до реалізації цих проєктів. Але найбільше питання - фінансування і гарантії, які важко отримати в нинішній ситуації в Україні. Ці проєкти є довгостроковими: на їхню реалізацію знадобиться більше ніж п'ять років, і найбільшу частину цього часу забиратиме фаза підготовки та проектування - понад один рік", - каже комерційний директор компанії.

Як відомо, "Метінвест" протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів "Каметсталь" та "Запоріжсталь", та у зелену трансформацію підприємств.