"Метинвест" Ахметова планирует инвестировать в модернизацию предприятий 2,6 млрд долларов

Группа "Метинвест" еще до войны разработала стратегию перехода к производству "зеленой" стали, и готова вложить в проекты 2,6 млрд долларов, но сейчас есть вопросы по финансированию и гарантиям, которые трудно получить сейчас в Украине.

"Мы в "Метинвесте" разработали стратегию перехода к "зеленой" стали задолго до войны при поддержке McKinsey. Она предполагала переход доменных печей на DRI на наших сталелитейных предприятиях", - сказал он.

Сейчас в мире существуют две самые большие проблемы в трансформации "зеленой" стали. Первое – доступность "зеленой" энергии, второе – доступность источника первичного железа, произведенного экологически чистым способом, с минимально возможными выбросами углерода.

"В обоих направлениях Украина может быть очень хорошим партнером в европейской цепочке этой трансформации: у нас есть источник железной руды, который может быть очень хорошо обогащен - до 70% и более Fe. Это вполне возможно для производства окатышей класса DRI", - говорит Николаенко. .

Сейчас, по его словам, у компании есть проекты трансформации и реконструкции объектов в Северном ГОКе: проект по обогащению концентрата, и строительство двух машин ограждения для производства окатышей марки DRI мощностью до 12 млн тонн в год. На эти два проекта понадобятся инвестиции в $2,6 млрд, которые можно реализовать поэтапно.

Кроме того, есть проект строительства трех производств мощностью до 5,6 млн. тонн DRI-ГБЗ (экологически чистых брикетов прямого восстановления железа), и это потребует еще около $2 млрд. инвестиций. Клиенты на такую продукцию есть не только в Европе, но и в Украине, подчеркнул Николаенко.

"В "Метинвесте" готовы к реализации этих проектов. Но самый большой вопрос - финансирование и гарантии, которые трудно получить в нынешней ситуации в Украине. Эти проекты долгосрочны: на их реализацию понадобится более пяти лет, и наибольшую часть этого времени будет забирать фаза подготовки и проектирования – более одного года", - говорит коммерческий директор компании.

Как известно, "Метинвест" в течение 2022-2023 годов инвестировал 23 млрд грн в модернизацию металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь" и в зеленую трансформацию предприятий.