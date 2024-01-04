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"Метінвест" Ахметова передав оборонцям 3D-принтери

Четвер 04 січня 2024 14:01
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"Метінвест" Ахметова передав оборонцям 3D-принтери Фото: "Метінвест" Ахметова передав оборонцям 3D-принтери (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Три 3D-принтери отримали бійці Нацгвардії України від "Метінвесту" у рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова та 18 кіло спеціального пластику для друку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

3D-друк використовується у багатьох арміях світу через очевидну ефективність: комплектуючі, які виходять з ладу, часто неможливо швидко доправити на передову.

"Друк комплектуючих на таких принтерах - дуже популярна технологія серед військових. Тож знайти техніку було непросто, в нас це зайняло приблизно 1,5 місяці. Проте 3D-принтери закуплені та вже зараз наші захисники використовують їх у власних майстернях", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

За словами Андрія Бєляєва, командира 23-ї бригади Національної гвардії України, 3D-принтери використовуватимуться для швидкого друку та заміни деяких запчастин, які можна виготовити тільки на такій сучасній техніці.

"Першочергово він буде використовуватись для автомобільної техніки. Також для ремонту розвідувальних дронів, які задіяні для охорони особливо важливих державних об’єктів, що перебувають в зоні відповідальності Нацгвардії України. Тож для нас така допомога дуже цінна", - розповів Андрій Беляєв.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" уже передавав на фронт техніку для 3D-друку.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн.

З них понад 2,5 млрд грн компанія направила на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", що робить її найбільшим приватним донором армії.

Загальна сума, яку Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу військовим та цивільним складає понад 6,7 млрд грн.

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Рінат Ахметов Метинвест
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