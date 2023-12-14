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"Метінвест" Ахметова передав ГУР тепловізійні приціли на 3,5 млн гривень

Фото: "Метінвест" Ахметова передав ГУР тепловізійні приціли на 3,5 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бійці Головного управління розвідки отримали 10 тепловізійних прицілів литовського виробника Brolis. Ці приціли можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, вони стоять на озброєнні в країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Коштувала партія прицілів 3,5 млн грн, її компанія передала в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Ці приціли користуються повагою бійців через свою надійність, чутливість та високу якість: дальність їх застосування складає 2.7 км для виявлення, 1.4 км - для розпізнавання, і 1 км - для ідентифікації. Крім того, вони легко витримують холод, воду та спеку.

"10 тепловізійних прицілів на крупнокаліберну зброю загальною вартістю 3.5 млн грн ми передаємо підрозділам ГУР – ці хлопці виконують бойові завдання у гарячих частинах нашої країни", - пояснив керівник проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною - велика честь.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка охоплює усю допомогу активів бізнесмена захисникам України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн

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