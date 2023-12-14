"Метинвест" Ахметова передал ГУР тепловизионные прицелы на 3,5 млн гривен

Стоила партия прицелов 3,5 млн. грн., ее компания передала в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Эти прицелы пользуются уважением бойцов из-за своей надежности, чувствительности и высокого качества: дальность их применения составляет 2.7 км для обнаружения, 1.4 км – для распознавания, и 1 км – для идентификации. Кроме того, они легко выдерживают холод, воду и жару.

"10 тепловизионных прицелов на крупнокалиберное оружие общей стоимостью 3.5 млн грн мы передаем подразделениям ГУР - эти ребята выполняют боевые задания в горячих частях нашей страны", - пояснил руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

В компании Brolis искренне восхищаются украинскими воинами и признаются, что работать с Украиной – большая честь.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, охватывающая всю помощь активов бизнесмена защитникам Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд грн.