"Метінвест" Ахметова передав ГУР тепловізійні приціли на 3,5 млн гривень
Бійці Головного управління розвідки отримали 10 тепловізійних прицілів литовського виробника Brolis. Ці приціли можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, вони стоять на озброєнні в країнах НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".
Коштувала партія прицілів 3,5 млн грн, її компанія передала в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".
Ці приціли користуються повагою бійців через свою надійність, чутливість та високу якість: дальність їх застосування складає 2.7 км для виявлення, 1.4 км - для розпізнавання, і 1 км - для ідентифікації. Крім того, вони легко витримують холод, воду та спеку.
"10 тепловізійних прицілів на крупнокаліберну зброю загальною вартістю 3.5 млн грн ми передаємо підрозділам ГУР – ці хлопці виконують бойові завдання у гарячих частинах нашої країни", - пояснив керівник проектного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.
У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною - велика честь.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, яка охоплює усю допомогу активів бізнесмена захисникам України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн
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