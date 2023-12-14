ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" Ахметова передал ГУР тепловизионные прицелы на 3,5 млн гривен

Четверг 14 декабря 2023 13:14
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова передал ГУР тепловизионные прицелы на 3,5 млн гривен Фото: "Метинвест" Ахметова передал ГУР тепловизионные прицелы на 3,5 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бойцы Главного управления разведки получили десять тепловизионных прицелов литовского производителя Brolis. Эти прицелы можно устанавливать на пулеметы и крупнокалиберные снайперские винтовки, они стоят на вооружении в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Стоила партия прицелов 3,5 млн. грн., ее компания передала в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Эти прицелы пользуются уважением бойцов из-за своей надежности, чувствительности и высокого качества: дальность их применения составляет 2.7 км для обнаружения, 1.4 км – для распознавания, и 1 км – для идентификации. Кроме того, они легко выдерживают холод, воду и жару.

"10 тепловизионных прицелов на крупнокалиберное оружие общей стоимостью 3.5 млн грн мы передаем подразделениям ГУР - эти ребята выполняют боевые задания в горячих частях нашей страны", - пояснил руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

В компании Brolis искренне восхищаются украинскими воинами и признаются, что работать с Украиной – большая честь.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, охватывающая всю помощь активов бизнесмена защитникам Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Метинвест
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год