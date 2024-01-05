"Метінвест" Ахметова передав 3-й штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн гривень

Сто купольних підсилювачів сигналу, а також системи РЕБ, які потрібні, щоб глушити ворожі дрони, коштують понад 11 млн грн.

"Не тільки ми освоїли стратегію боротьби із застосуванням дронів, росіяни теж дуже активно їх використовують. Обман та виведення цих БПЛА з ладу – наша головна задача. Метінвест вже почав виробляти макети військової зброї, які беруть на себе ворожі удари. А завдяки системам РЕБ бійці будуть у більшій безпеці", - розповів керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.