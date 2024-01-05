"Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен

Сто купольных усилителей сигнала, а также системы РЭБ, которые требуются, чтобы глушить вражеские дроны, стоят более 11 млн грн.

"Не только мы освоили стратегию борьбы с применением дронов, россияне тоже очень активно их используют. Обман и вывод этих БПЛА из строя – наша главная задача. Метинвест уже начал производить макеты военного оружия, которые берут на себя вражеские удары. А благодаря системам РЭБ бойцы будут в большей безопасности", - рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.