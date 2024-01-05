RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен

Фото: "Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова" военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ получили новую партию техники, которую закупила и передала группа "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сто купольных усилителей сигнала, а также системы РЭБ, которые требуются, чтобы глушить вражеские дроны, стоят более 11 млн грн.

"Не только мы освоили стратегию борьбы с применением дронов, россияне тоже очень активно их используют. Обман и вывод этих БПЛА из строя – наша главная задача. Метинвест уже начал производить макеты военного оружия, которые берут на себя вражеские удары. А благодаря системам РЭБ бойцы будут в большей безопасности", - рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМетинвест