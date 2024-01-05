ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" Ахметова передав 3-й штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн гривень

П'ятниця 05 січня 2024 16:27
UA EN RU
"Метінвест" Ахметова передав 3-й штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн гривень Фото: "Метінвест" Ахметова передав 3-й штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова" військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ отримали нову партію техніки. Їх закупила та передала група "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Сто купольних підсилювачів сигналу, а також системи РЕБ, які потрібні, щоб глушити ворожі дрони, коштують понад 11 млн грн.

"Не тільки ми освоїли стратегію боротьби із застосуванням дронів, росіяни теж дуже активно їх використовують. Обман та виведення цих БПЛА з ладу – наша головна задача. Метінвест вже почав виробляти макети військової зброї, які беруть на себе ворожі удари. А завдяки системам РЕБ бійці будуть у більшій безпеці", - розповів керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Метинвест
NEWS
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту