ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен

Пятница 05 января 2024 16:27
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен Фото: "Метинвест" Ахметова передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова" военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ получили новую партию техники, которую закупила и передала группа "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сто купольных усилителей сигнала, а также системы РЭБ, которые требуются, чтобы глушить вражеские дроны, стоят более 11 млн грн.

"Не только мы освоили стратегию борьбы с применением дронов, россияне тоже очень активно их используют. Обман и вывод этих БПЛА из строя – наша главная задача. Метинвест уже начал производить макеты военного оружия, которые берут на себя вражеские удары. А благодаря системам РЭБ бойцы будут в большей безопасности", - рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Метинвест
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта