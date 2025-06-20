"Метінвест" Ахметова навчає ШІ контролювати якість продукції

Група "Метінвест" впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів - рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника R&D-центру Metinvest Digital Максима Баланюка на конференції "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", яку провело видання NV у Києві.

За словами керівника R&D-центру Metinvest Digital, один із головних бар’єрів для впровадження ШІ - це нестача якісних, структурованих даних і завищені очікування від технологій, що не завжди відповідають реальним можливостям.

"Технологія - лише частина великого виклику: справжні бар’єри - це кібербезпека, регулювання та відповідність новим нормам, зокрема європейським. Але одне очевидно: якщо ви досі не працюєте з ШІ - час починати, бо без нього ваша конкурентоспроможність стрімко знижуватиметься", - вважає Максим Баланюк.

За його словами, "Метінвест" активно впроваджує цифрові рішення, зокрема з використанням елементів ШІ, які вже допомагають вирішувати конкретні бізнес-завдання. Зокрема, контроль якості напівфабрикатів у реальному часі став проривом, і це рішення відкрило нові можливості для розвитку інших проєктів.

Система вже працює на найбільшому підприємстві "Метінвесту": вона автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів: підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, допомагаючи правильно обрізати матеріал. Зараз її вдосконалюють: підвищують точність розпізнавання, швидкість оброблення і глибину аналітики - аж до причин дефекту на попередніх етапах.

Подібне рішення розробляється і для виявлення дефектів на іншому обладнанні, де продукція рухається зі швидкістю 5 м/с.

"До кінця серпня ми маємо завершити першу версію. І розпочнеться тестова промислова експлуатація", - сказав Максим Баланюк.

Керівник R&D-центру також розповів, що Metinvest Digital почала співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів.

"Це надзвичайно цінно, адже компанії з сильним внутрішнім ІТ добре розуміють реальні виклики й можуть поділитися досвідом, як уникнути помилок. Така відкрита взаємодія - гарний кейс для українського бізнесу: вона прискорює впровадження перевірених рішень і дає змогу ефективніше розвивати свої продукти. Наприклад, після однієї з таких сесій ми змінили підхід до власного продукту - і він став кращим", - сказав він.