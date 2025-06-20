"Метинвест" Ахметова обучает ИИ контролировать качество продукции

Группа "Метинвест" внедряет инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя R&D-центра Metinvest Digital Максима Баланюка на конференции "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", которую провело издание NV в Киеве.

По словам руководителя R&D-центра Metinvest Digital, один из главных барьеров для внедрения ИИ - это недостаток качественных, структурированных данных и завышенные ожидания от технологий, которые не всегда соответствуют реальным возможностям.

"Технология - лишь часть большого вызова: настоящие барьеры - это кибербезопасность, регулирование и соответствие новым нормам, в том числе европейским. Но одно очевидно: если вы до сих пор не работаете с ИИ - пора начинать, потому что без него ваша конкурентоспособность будет стремительно снижаться", - считает Максим Баланюк.

По его словам, "Метинвест" активно внедряет цифровые решения, в том числе с использованием элементов ИИ, которые уже помогают решать конкретные бизнес-задачи. В частности, контроль качества полуфабрикатов в реальном времени стал прорывом, и это решение открыло новые возможности для развития других проектов.

Система уже работает на крупнейшем предприятии "Метинвеста": она автоматически выявляет дефекты при производстве слябов: подсказывает оператору, где и какой именно дефект найден, помогая правильно обрезать материал. Сейчас ее совершенствуют: повышают точность распознавания, скорость обработки и глубину аналитики - вплоть до причин дефекта на предыдущих этапах.

Подобное решение разрабатывается и для выявления дефектов на другом оборудовании, где продукция движется со скоростью 5 м/с.

"До конца августа мы должны завершить первую версию. И начнется тестовая промышленная эксплуатация", - сказал Максим Баланюк.

Руководитель R&D-центра также рассказал, что Metinvest Digital начала сотрудничать с другими крупными бизнесами, в частности с лидерами рынков фармакологии, агросектора, ритейла и даже производства мебели.

"Это чрезвычайно ценно, ведь компании с сильным внутренним ИТ хорошо понимают реальные вызовы и могут поделиться опытом, как избежать ошибок. Такое открытое взаимодействие - хороший кейс для украинского бизнеса: оно ускоряет внедрение проверенных решений и позволяет эффективнее развивать свои продукты. Например, после одной из таких сессий мы изменили подход к собственному продукту - и он стал лучше", - сказал он.